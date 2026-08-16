Махачев: «Хабиб сказал мне, что я должен выиграть пятый раунд»

Российский боец Ислам Махачев рассказал, какую установку получил от Хабиба Нурмагомедова перед пятым раундом боя с ирландцем Иэном Гэрри.

«Думал, что выиграл три раунда перед финальным. Но Хабиб сказал мне, что я должен выиграть пятый раунд. Я сбавил темп в третьем и четвертом раундах, поэтому у меня было больше энергии в пятом», — приводит слова спортсмена Home of Fight.

16 августа Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47) на турнире UFC 330 в Филадельфии и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

На счету 34-летнего россиянина 29 побед и одно поражение в ММА. Махачев также одержал 17-ю победу подряд в UFC, установив рекорд промоушена по продолжительности победной серии.