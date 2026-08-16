Махачев о поединке с Гэрри: «Первый бой с Волкановски был намного тяжелее»

Чемпион UFC россиянин Ислам Махачев после титульного поединка в полусреднем весе с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии назвал первый бой с австралийцем Александром Волкановски более тяжелым.

16 августа 34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47).

Россиянин провел первый поединок с Волкановски 11 февраля 2023 года на турнире UFC 284 и победил австралийца единогласным решением судей.

«Да, первый бой [с Волкановски] и для организма, и вообще по состоянию был намного тяжелее. Там много факторов. Мы дрались у него. Из зимы в лето приехали. Акклиматизация. Вся арена его поддерживала. Проблемы с восстановлением, турнир начался в пять утра. Это был худший день в моей жизни, чтобы подраться», — сказал Махачев журналистам после боя.

Победа над Гэрри стала для россиянина 17-й подряд в промоушене. Махачев превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.