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Уланбеков победил Насименто раздельным решением судей. Россиянина секундировал Хабиб

18:28
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Сегодня, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 267 российский боец Тагир Уланбеков победил раздельным решением судей бразильца Аллана Насименто.

30-летнего Уланбекова секундировал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Вечер смешанных единоборств проходит на «Бойцовском острове» (остров Яс).

«СЭ» ведет трансляцию турнира UFC 267, где в соглавном событии подерется россиянин Петр Ян против Кори Сэндхагена. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боя.

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