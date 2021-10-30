Уланбеков победил Насименто раздельным решением судей. Россиянина секундировал Хабиб

Сегодня, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 267 российский боец Тагир Уланбеков победил раздельным решением судей бразильца Аллана Насименто.

30-летнего Уланбекова секундировал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Вечер смешанных единоборств проходит на «Бойцовском острове» (остров Яс).

«СЭ» ведет трансляцию турнира UFC 267, где в соглавном событии подерется россиянин Петр Ян против Кори Сэндхагена. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боя.