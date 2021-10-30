Уланбеков победил Насименто раздельным решением судей. Россиянина секундировал Хабиб
18:28
Сегодня, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 267 российский боец Тагир Уланбеков победил раздельным решением судей бразильца Аллана Насименто.
30-летнего Уланбекова секундировал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Вечер смешанных единоборств проходит на «Бойцовском острове» (остров Яс).
«СЭ» ведет трансляцию турнира UFC 267, где в соглавном событии подерется россиянин Петр Ян против Кори Сэндхагена. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боя.
Tagir Ulanbekov greeted Hasbulla with a head rub after winning the #UFC267 opener by split decision.— MMA Junkie (@MMAjunkie) October 30, 2021
Live results: https://t.co/NNYXr1uz36pic.twitter.com/mRVIKnP4VP
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