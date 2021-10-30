Ислам Махачев победил Хукера в главном карде UFC 267
22:44
Российский боец ММА Ислам Махачев одержал победу в поединке с новозеландцем Дэном Хукером на UFC 267. Турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
Поединок прошел в рамках легкого веса. Махачев победил сабмишеном в первом раунде.
Поединок прошел в рамках легкого веса. 30-летний Махачев одержал 21 победу в ММА при одном поражении. У 31-летнего Хукера 21 победа и 11 поражений.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его показывает телеканал РЕН ТВ.
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