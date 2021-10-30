Дураев победил единогласным решением судей Копылова на турнире UFC 267
20:17
Сегодня, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 267 российский боец UFC Альберт Дураев победил единогласным решением судей соотечественника Романа Копылова.
На счету 32-летнего Дураева в ММА теперь 15 побед при 3 поражениях. У 30-летнего Копылова — 8 побед и два поражения.
«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC 267.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боев Петр Ян — Кори Сэндхаген, Ян Блахович — Гловер Тейшейра.
#UFC267 Official Result: Albert Duraev (30-27, 29-27, 29-27) defeats Roman Kopylov by Unanimous Decision— UFC News (@UFCNews) October 30, 2021
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