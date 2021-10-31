После ухода из октагона Хабиба и Махачева фанаты устроили потасовку
Присутствующие на турнире UFC 267 в Абу-Даби зрители попытались утащить в толпу экс-чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова и российского бойца Ислама Махачева после досрочной победы последнего над новозеландцем Дэном Хукером.
Как сообщают «Известия», победу россиянина болельщики встретили бурной овацией. По окончании поединка фанаты попытались прорваться к Нурмагомедову и Махачеву, которые покидали ринг в окружении охранников.
При этом россияне пошли к выходу, не реагируя на призывы поклонников «нырять» в толпу. После этого в зале вспыхнула потасовка, которую погасила полиция.
30 октября российский боец Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267 в первом раунде после того, как применил болевой прием.
Эта победа стала девятой подряд для россиянина в UFC. Всего на счету 30-летнего Махачева в смешанных единоборствах 21 победа и одно поражение.
В прямом эфире турнир транслировал телеканал РЕН ТВ.
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