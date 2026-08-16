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Сегодня, 10:22

Малютин о победе Махачева над Гэрри: «Ислам не рисковал в этом бою, потому что на кону стояло очень многое»

Константин Белов
Корреспондент

Российский боец ММА Михаил Малютин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе россиянина Ислама Махачева над ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330.

«Это был тяжелый, напряженный бой. Хочется отметить отличную подготовку Гэрри. Но мне кажется, что Махачев не рисковал в этом бою, потому что на кону стояло очень многое. Ему нужна была победа, и нужно было войти в историю. Эти два фактора настолько сильно давили на Ислама, что не позволили ему раскрыться в бою. Махачев провел очень тяжелый поединок в психологическом плане. Но самое главное, что он побил рекорд Андерсона Силвы по количеству побед подряд в UFC», — сказал Малютин «СЭ».

34-летний Махачев в профессиональных ММА одержал 29 побед в 30 поединках при 1 поражении. У 28-летнего Гэрри 2 поражения и 17 побед.

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