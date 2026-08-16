Махачев заявил, что планирует выступать в полусреднем весе еще много лет

Российский боец Ислам Махачев заявил, что планирует продолжать выступления в полусреднем весе UFC на протяжении многих лет.

«Иэн Гэрри был одним из самых высоких, я ненамного ниже него. Так что буду здесь еще много лет», — приводит слова спортсмена с пресс-конференции ТАСС.

16 августа Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47) на турнире UFC 330 в Филадельфии и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

На счету 34-летнего Махачева 29 побед и одно поражение в ММА.