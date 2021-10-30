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Волков победил Тыбуру на UFC 267

22:32
Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Волков победил поляка Марчина Тыбуру в поединке главного карда UFC 267. Турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Бой продлился все три раунда. Волков победил единогласным решением судей.

Поединок прошел в рамках тяжелого веса. 32-летний Волков одержал 34 победы в ММА при 9 поражениях. У его соперника 22 победы и 7 поражений.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его показывает телеканал РЕН ТВ.

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Евгений Петров все материалы автора
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