Волков победил Тыбуру на UFC 267
22:32
Российский боец ММА Александр Волков победил поляка Марчина Тыбуру в поединке главного карда UFC 267. Турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
Бой продлился все три раунда. Волков победил единогласным решением судей.
Поединок прошел в рамках тяжелого веса. 32-летний Волков одержал 34 победы в ММА при 9 поражениях. У его соперника 22 победы и 7 поражений.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его показывает телеканал РЕН ТВ.
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