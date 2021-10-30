Тухугов победил Рамоса судейским решением на UFC 267

Российский боец Зубайра Тухугов победил бразильца Рикардо Рамоса в предварительном бое на UFC 267.

Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

26-летний Рамос имеет в ММА 15 побед и 4 поражения. В предыдущем бою в мае этого года он единогласным решением судей победил Билла Алджео.

30-летний Тухугов одержал 20 побед, потерпел 5 поражений и 1 поединок свел вничью. Последний бой он провел а сентябре 2020 года, проиграв раздельным решением судей Хакиму Даводу.

Напомним, что Тухугов тренируется в команде экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боев Петр Ян — Кори Сэндхаген, Ян Блахович — Гловер Тейшейра.