«Ты заслужил свою первую порку!» Стерлинг о победе Яна над Сэндэгеном

Американский боец MMA Алджамейн Стерлинг поделился впечатлениями от победы россиянина Петра Яна в поединке с Кори Сэндэгеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Папочка гордится своими детишками. Блестящий бой! У меня 48-47 Ян. Ты заслужил свою первую порку! Отдыхай, наслаждайся проделанной работой. Скоро увидимся!» — написал Стерлинг в Twitter.

30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267 и стал временным чемпионом в легчайшем весе.

Ян одержал 16 побед в ММА при двух поражениях. У Сэндхагена 14 побед и четыре поражения.