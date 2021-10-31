«Ты заслужил свою первую порку!» Стерлинг о победе Яна над Сэндэгеном
Стерлинг прокомментировал победу Петра Яна над Сэндэгеном на UFC 267
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Американский боец MMA Алджамейн Стерлинг поделился впечатлениями от победы россиянина Петра Яна в поединке с Кори Сэндэгеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Папочка гордится своими детишками. Блестящий бой! У меня 48-47 Ян. Ты заслужил свою первую порку! Отдыхай, наслаждайся проделанной работой. Скоро увидимся!» — написал Стерлинг в Twitter.
30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267 и стал временным чемпионом в легчайшем весе.
Ян одержал 16 побед в ММА при двух поражениях. У Сэндхагена 14 побед и четыре поражения.
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