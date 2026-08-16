Американец Дэнис бросил вызов Махачеву: «Дайте мне быть тем, кто раз и навсегда покончит с ним»

Американский боец ММА Диллон Дэнис бросил вызов Исламу Махачеву после победы россиянина в титульном поединке за пояс в полусреднем весе с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа.

34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47).

«Ради любви к Дане Уайту. Дайте мне Ислама Махачева. Дайте мне быть тем, кто раз и навсегда покончит с этим врожденным крысенышем», — написал Дэнис в соцсетях.

Для россиянина победа над Гэрри стала 17-й подряд в промоушене. Махачев превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.

32-летний Дэнис провел три поединка в MMA и одержал три победы. 3 октября в Лас-Вегасе он проведет бой с Арманом Царукяном по правилам вольной борьбы на турнире Real American Freestyle (RAF).