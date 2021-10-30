Анкалаев победил Оздемира единогласным решением на UFC 267

Российский боец полутяжелого дивизиона Магомед Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира в поединке главного карда на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Бой продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей.

Анкалаев одержал седьмую победу подряд и теперь у него 16 побед и одно поражение. В предыдущий раз он выходил в октагон в феврале 2021 года на турнире UFC Fight Night 186. Тогда 29-летний россиянин победил единогласным решением судей Никиту Крылова.

32-летний Оздемир в июле прошлого года на турнире UFC 251 проиграл нокаутом Иржи Прохазке. У него 17 побед и 6 поражений.

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боев Петр Ян — Кори Сэндхаген, Ян Блахович — Гловер Тейшейра.