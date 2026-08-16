Тактаров о бое Махачева с Гэрри: «Было удивительно видеть растерянность Ислама в третьем раунде»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о бое за пояс в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330.

34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47).

«Получил наслаждение. Мне интересны жесткие бои, в которых проверяется характер. Было удивительно увидеть растерянность Ислама в третьем раунде. Но пятый раунд показал, у кого сильнее нервная система и больше уверенности. Не важно, что победа решением судей. Это достойная победа. Скажу одно, шесть лет назад я ошибся. На интервью когда-то говорил, что Махачев сможет подниматься в весах. Сейчас я вижу, что Ислам не сможет выступать в следующей категории, придется остановиться на этой. Дальше идти нет смысла, слишком тяжело. Тут пошли мощные ребята. Сейчас физически сильнее не станешь. Время уже такое, что можно только на старом багаже ехать и стараться не получить травму», — сказал Тактаров «СЭ».

Для россиянина это 17-я победа подряд в промоушене. Махачев превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.

Давид Петросян