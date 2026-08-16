Тактаров о рекорде Махачева по количеству побед подряд в UFC: «Это уникум»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» рекорд бойца Ислама Махачева по количеству побед подряд в UFC.

16 августа 34-летний россиянин единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри в главном поединке турнира UFC 330 и установил рекорд по продолжительности победной серии в UFC — 17 побед подряд. Махачев превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

«Это показатель, Андерсон Сильва — уникум, как теперь и Ислам. Такие люди не рождаются каждые 10-20 лет. Посмотрим, как будет бороться дальше у Махачева. Надеюсь, что Ислам продолжит свое выступление», — сказал Тактаров «СЭ».

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.