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Чимаев задушил Джинглианга в первом раунде на UFC 267

21:52
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил китайца Ли Джинглианга в поединке главного карда на турнире UFC 267. Поединок завершился уже в первом раунде после удушающего приема. При этом Джинглианг не сдался, а просто потерял сознание.

На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 поединках. У 33-летнего Джинглиана 18 побед и 7 поражений.

Петр Ян&nbsp;&mdash; Кори Сендхаген. UFC 267. Ян сразится с Сэндхагеном вместо Стерлинга. Это будет огонь. LIVE!

Напомним, что у Чимаева перед этим боем были проблемы со сгонкой веса. Он лишь со второй попытки смог уложиться в лимит весовой категории, показав на весах 77,5 кг. На первом взвешивании у него было 77,7 кг.

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боев Петр Ян — Кори Сэндхаген, Ян Блахович — Гловер Тейшейра.

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Роман Шишов все материалы автора
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1


  • Subzer0

    Чимаев, конечно, машина. Пояс для него - дело времени.

    30.10.2021