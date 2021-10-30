Чимаев задушил Джинглианга в первом раунде на UFC 267
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил китайца Ли Джинглианга в поединке главного карда на турнире UFC 267. Поединок завершился уже в первом раунде после удушающего приема. При этом Джинглианг не сдался, а просто потерял сознание.
На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 поединках. У 33-летнего Джинглиана 18 побед и 7 поражений.
Напомним, что у Чимаева перед этим боем были проблемы со сгонкой веса. Он лишь со второй попытки смог уложиться в лимит весовой категории, показав на весах 77,5 кг. На первом взвешивании у него было 77,7 кг.
«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC 267.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боев Петр Ян — Кори Сэндхаген, Ян Блахович — Гловер Тейшейра.
THE HYPE IS REAL!!!@KChimaev is a baaaaaaad man ?— UFC (@ufc) October 30, 2021
[ #UFC267 | Tune in LIVE on @ESPNPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/ekUHQjeg4b
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Subzer0
Чимаев, конечно, машина. Пояс для него - дело времени.
30.10.2021