Чимаев задушил Джинглианга в первом раунде на UFC 267

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил китайца Ли Джинглианга в поединке главного карда на турнире UFC 267. Поединок завершился уже в первом раунде после удушающего приема. При этом Джинглианг не сдался, а просто потерял сознание.

На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 поединках. У 33-летнего Джинглиана 18 побед и 7 поражений.

Напомним, что у Чимаева перед этим боем были проблемы со сгонкой веса. Он лишь со второй попытки смог уложиться в лимит весовой категории, показав на весах 77,5 кг. На первом взвешивании у него было 77,7 кг.

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боев Петр Ян — Кори Сэндхаген, Ян Блахович — Гловер Тейшейра.