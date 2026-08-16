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Сегодня, 09:42

Гаджиев о победе Махачева над Гэрри: «Я увидел нового Ислама»

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о бое за пояс в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330.

34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47).

«Я, честно говоря, о рекордной серии особо не думал. Это уже приятный бонус. На данный момент это просто важная и непростая победа. Хороший титульный бой. В данном случае я увидел новые возможности Ислама. Именно в ситуации, когда все идет не по сценарию, для меня раскрылся Ислам. Да, с Волкановски и Царукяном такое было, но тут другая специфика. Понимаем, что перед ним все-таки соперник, который больше физически и более сильный. Это что-то новенькое. Он нашел в себе ресурсы под конец, потому что середину боя-то Ислам не выиграл. Третий раунд он, скорее всего, уступил. И в этот момент надо найти все силы, чтобы снова переломить исход, это важно. Это для меня новый Ислам», — сказал Гаджиев «СЭ».

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Для россиянина это 17-я победа подряд в промоушене. Махачев превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.

Давид Петросян

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
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