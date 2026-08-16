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Сегодня, 10:39

Гаджи Гаджиев назвал Махачева патриотом России после победы над Гэрри

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе россиянина Ислама Махачева над ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330.

34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47).

«Они подняли российский флаг после боя и показали, что они патриоты нашей родины. Но это для меня не неожиданность. Они сыновья нашей родины. Мне запомнился ролик, где Махачев отвечал на вопросы журналиста и пригласил его в Дагестан, объясняя, что все, что говорят про Россию и Дагестан — ерунда, а на самом деле это самое безопасное место.

Что касается рекорда Ислама, то все дело в тренировках. Да, они надоедают всем, об этом много и хорошо говорил Роналду. Но труд и ментальность — основа достижений», — сказал Гаджиев «СЭ».

Иэн Мачадо Гэрри и&nbsp;Ислам Махачев.Махачев защитил пояс и стал рекордсменом UFC! После боя Ислам поднял российский флаг

Махачев одержал 17 побед подряд в американском промоушене и превзошел достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы.

Всего на счету россиянина 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА.

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