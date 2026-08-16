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Сегодня, 14:36

Гаджиев считает, что Усман Нурмагомедов готов к переходу в UFC: «Через один бой может драться за титул»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы подписать контракт с российским бойцом.

«Усман точно готов к переходу в UFC. Он может через один бой драться за титул. Царукян, Оливейра, Гейджи, Пимблетт — все эти ребята могли бы стать соперником Усмана. Может ли он победить каждого? Я считаю, что да. Самый конкурентный бой получился бы с Царукяном. Во всех остальных поединках Усман был бы фаворитом», — сказал Гаджиев «СЭ».

1 августа Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL в Нью-Йорке и в шестой раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Этот поединок стал последним по действующему контракту россиянина с PFL.

28-летний Нурмагомедов одержал 22 победы за карьеру в ММА и не потерпел ни одного поражения. Еще один его поединок был признан несостоявшимся.

Усман является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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Усман Нурмагомедов
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