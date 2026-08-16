Махачев пошутил о Кормье: «Я побил все его рекорды, но никогда не буду таким же жирным»

Чемпион UFC россиянин Ислам Махачев после титульного боя в полусреднем весе с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии пошутил о бывшем чемпионе организации американце Даниэле Кормье.

16 августа 34-летний Махачев победил 28-летнего Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47).

«У Даниэля Кормье больше нет рекордов, с которыми я не справился. Я с этим покончил, побил все его рекорды. Но я никогда не буду на него поход — я никогда не стану таким же жирным», — приводит слова Махачева UFC Paramount.

Американец и россиянин дружат на протяжении многих лет. Махачев часто шутит о физической форме Кормье.

Победа на турнире в Филадельфии стала для россиянина 17-й подряд в американском промоушене и позволила превзойти достижение бывшего чемпиона UFC бразильца Андерсона Силвы. Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в профессиональных смешанных единоборствах.