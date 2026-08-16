Тарасов: «Таких бойцов, как Махачев еще не было в UFC»

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Ислама Махачева над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47) на турнире UFC 330. Россиянин защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

«В первом и втором раунде Ислам показал очень хороший поединок, доминируя. Второй раунд оказался более зрелищным и Махачев доказал, что в стойке он тоже умеет драться — хай-кик в голову чуть не отправил Гэрри в нокаут, но, к сожалению, немного не хватило. Третий раунд был тяжеловатым для него. Четвертый и пятый — равными. Ислам победил и остается чемпионом. У меня только положительные впечатления от боя. Ислам побил рекорд Силвы и теперь Россия бьет все рекорды в UFC, хотя мы уже давно там закрепились. Таких бойцов, как Ислам еще не было в UFC. Очень рад его победе и победе России. Хочется и болельщиков поздравить с этим прекрасным праздником», — сказал Тарасов «СЭ».

На счету 34-летнего россиянина 29 побед и одно поражение в ММА. Махачев также одержал 17-ю победу подряд в UFC, установив рекорд промоушена по продолжительности победной серии.