Бразильский боец UFC Пратес: «Я побью Ислама Махачева в декабре»

Бразильский боец UFC Карлос Пратес заявил о готовности к бою с чемпионом Исламом Махачевым.

16 августа россиянин победил единогласным решением судей ирландца Иэна Гэрри в титульном бою в полусреднем весе на турнире UFC 330 в Филадельфии.

«Я побью Ислама Махачева в декабре, а затем я подерусь с Майклом Моралесом в апреле 2027 года», — сказал Пратес на видео, которое опубликовал в своих соцсетях.

34-летний россиянин одержал 17-ю победу подряд в американском промоушене и превзошел достижение, которое принадлежало бразильцу Андерсону Силве. Всего на его счету 29 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

32-летний Пратес одержал 24 победы и потерпел семь поражений в профессиональных ММА.