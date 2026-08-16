Олейник считает, что рекордная победная серия Махачева показывает его уникальность

Бывший боец UFC Алексей Олейник в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Ислама Махачева над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47) на турнире UFC 330.

Россиянин защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

«Победа Ислама оставила хорошее впечатление. Но мне показалось, что в этом весе ему непривычно и непросто. Очень крутая функциональная подготовка была у Гэрри, он хорошо защищался. Ислам был в классной форме, сработал как надо. Но Ислам Махачев в прошлом и позапрошлом бою и Ислам Махачев сейчас примерно одинаковый. А это в принципе в мире спорта не очень хорошо. Надо двигаться и развиваться. Рекордная серия? Она показывает уникальность бойца. Это правильность его работы и команды на самом высоком уровне. Это дорогого стоит», — сказал Олейник «СЭ».

На счету 34-летнего россиянина 29 побед и одно поражение в ММА. Махачев также одержал 17-ю победу подряд в UFC, установив рекорд промоушена по продолжительности победной серии.