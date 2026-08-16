Гэрри о бое с Махачевым: «Мне всего 28, а я только что подрался с величайшим бойцом в истории»

Ирландский боец UFC Иэн Мачадо Гэрри обратился к фанатам после поражения россиянину Исламу Махачеву в титульном бою в полусреднем весе на турнире UFC 330 в Филадельфии.

16 августа 34-летний россиянин победил 28-летнего ирландца единогласным решением судей.

«Сегодня был не мой вечер. Я чувствую себя прекрасно, я выступил прекрасно. Ислам был просто лучше меня сегодня. И это нормально. Я хочу, чтобы все, кто любит меня и поддерживает меня, знали: я вернусь. Это поражение не разобьет мне сердце, я непробиваемо заряжен. Мне всего 28 лет, и я только что подрался с величайшим бойцом в истории. И я чертовски напряг его! Я так горжусь собой, горжусь своей командой. Никто меня не остановит. Ислам, поздравляю, ты проделал отличную работу. Я не испытываю ничего, кроме любви и уважения к твоей карьере», — сказал Гэрри в видео, которое опубликовал в соцсетях.

На счету Махачева теперь 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в ММА. У 28-летнего Гэрри 2 поражения и 17 побед.