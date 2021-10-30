Гамзатов потерпел первое поражение в карьере, уступив Олексейчуку

Сегодня, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 267 российский боец UFC Шамиль Гамзатов проиграл техническим нокаутом поляку Михалу Олексейчуку.

31-летний Гамзатов пропустил апперкот в стойке в первом раунде.

Для Гамзатова это поражение в ММА стало первым в карьере при 14 победах.

«СЭ» ведет трансляцию турнира UFC 267, где в соглавном событии подерется россиянин Петр Ян против Кори Сэндхагена. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боя.