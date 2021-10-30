Гамзатов потерпел первое поражение в карьере, уступив Олексейчуку
19:15
Сегодня, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 267 российский боец UFC Шамиль Гамзатов проиграл техническим нокаутом поляку Михалу Олексейчуку.
31-летний Гамзатов пропустил апперкот в стойке в первом раунде.
Для Гамзатова это поражение в ММА стало первым в карьере при 14 победах.
«СЭ» ведет трансляцию турнира UFC 267, где в соглавном событии подерется россиянин Петр Ян против Кори Сэндхагена. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боя.
#UFC267 results: Michal Oleksiejczuk def. Shamil Gamzatov via TKO (punches) — Round 1, 3:31— MMA Junkie (@MMAjunkie) October 30, 2021
Full play-by-play: https://t.co/IBl87X8ULB pic.twitter.com/LxFddQwTU8
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю