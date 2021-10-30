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Гамзатов потерпел первое поражение в карьере, уступив Олексейчуку

19:15
Шамиль Гамзатов. Фото Instagram
Шамиль Гамзатов. Фото Instagram
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Сегодня, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 267 российский боец UFC Шамиль Гамзатов проиграл техническим нокаутом поляку Михалу Олексейчуку.

31-летний Гамзатов пропустил апперкот в стойке в первом раунде.

Для Гамзатова это поражение в ММА стало первым в карьере при 14 победах.

«СЭ» ведет трансляцию турнира UFC 267, где в соглавном событии подерется россиянин Петр Ян против Кори Сэндхагена. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию боя.

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