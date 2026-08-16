Экс-чемпион UFC Двалишвили поддержал Гэрри после поражения от Махачева: «Отличный бой, Иэн»

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили поддержал ирландца Иэном Гэрри после поражения от россиянина Ислама Махачева в титульном бою в полусреднем весе на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа.

Россиянин победил ирландца единогласным решением судей.

«Отличный бой, Иэн. Ты станешь чемпионом», — написал Двалишвили в комментариях на страницах Гэрри в соцсетях.

35-летний грузин одержал 21 победу и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА. Он встретится с россиянином Петром Яном в титульном бою в лейгчайшем весе на турнире UFC 333, который пройдет в Абу-Даби 24 октября.