Петр Ян победил Сэндхагена в поединке за временный титул чемпиона UFC
30 октября, 23:42
Российский боец ММА Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена в со-главном поединке UFC 267. Турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
Поединок продлился все пять раундов. Ян победил единогласным решением судей.
Бой прошел в рамках легчайшего веса. Соперники бились за титул временного чемпиона UFC. 28-летний Ян одержал 16 побед в ММА при двух поражениях. У 29-летнего Сэндхагена 14 побед и четыре поражения.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире его показывает телеканал РЕН ТВ.
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