Петр Ян победил Сэндхагена в поединке за временный титул чемпиона UFC

Российский боец ММА Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена в со-главном поединке UFC 267. Турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок продлился все пять раундов. Ян победил единогласным решением судей.

Бой прошел в рамках легчайшего веса. Соперники бились за титул временного чемпиона UFC. 28-летний Ян одержал 16 побед в ММА при двух поражениях. У 29-летнего Сэндхагена 14 побед и четыре поражения.