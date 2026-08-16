Умар Нурмагомедов считает, что рекорд Ислама Махачева в 17 побед в UFC будет тяжело повторить

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов поделился мнением о рекорде чемпиона Ислама Махачева после победы в титульном поединке за пояс в полусреднем весе с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа.

34-летний россиянин одержал 17-ю победу подряд в американском промоушене и превзошел достижение, которое принадлежало бразильцу Андерсону Силве.

«История, 17 побед. Тяжело будет повторить», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Всего на счету Махачева 29 побед в 30 поединках при 1 поражении в профессиональных ММА.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 20 побед и 1 поражение за карьеру. 29 августа он проведет бой с китайцем Сун Ядуном на турнире UFC в Шанхае (Китай).