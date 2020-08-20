«У человека могут быть врожденные травмы». Петр Ян предостерег участников боев на голых кулаках

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на пресс-конференции в Омске рассказал о своем отношении к боям на голых кулаках и поп-ММА.

— Конечно, это не назовешь серьезным спортом, каким-то серьезным состязанием, — сказал Ян. — Это делается больше для хайпа. Люди туда приходят неподготовленными. Пока нет ситуаций плачевных, но у человека могут быть какие-то врожденные травмы, которые он не проверил за долгое время тренировок. И в одном из таких поединков он может получить большой ущерб, который может прекратить его жизнь в спорте. Не думаю, что стоит участвовать в таких состязаниях, если твое тело, твое сердце не подготовлены. (Илья Андреев)