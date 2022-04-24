Тренер Ибрагимова назвал его физическую форму оптимальной

Тренер по физподготовке российского бойца смешанных единоборств Хадиса Ибрагимова Сократ Аскеров рассказал, о физической форме своего подопечного перед боем с белорусским кикбоксером Петром Романкевичем.

«Физическое состояние у него оптимальное, на уровне. Но долгое время мы готовились совершенно под другие двигательные действия. ММА — это совершенно другие движения, совершенно другой взгляд и, самое главное, другое дыхание. Бокс — это иной уровень взгляда на двигательную основу. Мы в скором времени начали перестраиваться под это. Это не просто два разных вида спорта, это два разных течения. Думаю, мы добились определенных успехов», — приводит слова Аскерова «Известия».

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер из Узбекистана Азизбек Абдугофуров. Романкевич и Ибрагимов встретятся в соглавном бою.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.