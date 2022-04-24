Джессика Андраде вошла в историю UFC

Экс-чемпионка UFC Джессика Андраде (23-9) одолела Аманду Лемос (11-2) болевым приемом в 1-м раунде в главном бою вечера на прошедшем в Лас-Вегасе турнире UFC Fight Night 205. Эта победа стала для бразильянки 14-й в UFC.

Таким образом, Андраде сравнялась с соотечественницей Амандой Нуньес (21-5) по количеству побед в лиге в истории всех женских дивизионов. Кроме того, Андраде стала первой в истории UFC, кому удалось провести треугольник в положении стоя, сообщает портал Sherdog.