Топовый боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, как поставил рекорд в 45 подтягиваний.

— Многих недавно поразил твой ответ про подтягивания, что ты делаешь 45 раз при весе в 120 кг. А жим лежа какой у тебя?

— Я, если честно, никогда железо так не бомбил. Я с детства всегда брусья, турник, бег, присед. У нас там спортивная площадка была, пошел, позанимался, поподтягивался, брусья. Это когда межсезонье долгое было, и у тебя был период силовой [тогда много подтягивался] , сейчас столько времени нет, чтобы уделять на силовую отдельно. Подтягивания, на самом деле, тут ничего сложного нет, тут просто нужна дисциплина. Если ты начнешь подтягиваться каждый день, по три подхода, то через месяц ты увидишь результат. Главное, чтобы ты каждый день этот делал. Даже если ты не умеешь подтягиваться, через месяц ты будешь 10 раз делать.

В ночь на 4 декабря Павлович подерется с Таем Туйвасой на UFC Orlando.