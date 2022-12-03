Сергей Павлович: «Нганну прямолинейнее меня. Он совсем напролом идет»

Топовый боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович в интервью «Спорт-Экспресс» поделился реакцией на то, что его называют белым Нганну.

— Бывший тренер Нганну и тренер Сирила Ганна Фернанд Лопес назвал тебя «белым Нганну». Тебе такое сравнение с Нганну понравилось?

— Надо быть самим собой в первую очередь. Конечно, приятно слышать, когда что-то хорошее о тебе говорят. А так... надо быть самим собой. Есть у нас с ним что-то общее? Да думаю, нет, разные по стилю. У него габариты другие, он чуть работает прямолинейнее, он знает, что у него в кулаках безумная мощь, и ему нужно только попасть. Ему без разницы, он совсем идет напролом.

В ночь на 4 декабря Павлович подерется с Таем Туйвасой на UFC Orlando.