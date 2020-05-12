Тактаров считает, что на следующем турнире UFC могут быть зрители

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров в интервью «Известиям» отметил, что на следующих турнирах могут появиться зрители. В ночь с 9 на 10 мая состоялся UFC 249, на котором не было болельщиков.

— Будет ли UFC продолжать проводить подобные ивенты без зрителей?

— Динамика распространения вируса в мире все-таки замедлилась. Хотя у меня у самого знакомые начали болеть, но это ничего не значит. Все-таки спад есть, и в Америке в том числе. Там больницы уже пустые, в Европе тоже легче стало. Думаю, следующий турнир будет с каким-то количеством зрителей. Может, они станут приносить специальную справку, что прошли тестирование, и у них нет этого заболевания.