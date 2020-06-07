Стерлинг победил Сэндхагена на UFC 250 и может сразиться с Яном

Американец Алджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) удушающим приемом победил соотечественника Кори Сэндхагена. Поединок прошел в весовой категории до 61,2 кг. Он завершился в первом раунде.

На счету 30-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения в ММА. Его победная серия насчитывает 5 боев. У 28-летнего Сэндхагена 12 побед и 2 поражения.

Ранее сообщалось, что победитель боя Стерлинг — Сандхаген встретится с победителем поединка Петр Ян —Жозе Алду.

Турнир возглавит бой за титул чемпионки в полулегком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер.

Нуньес — Спенсер и другие бои UFC 250: расписание и трансляция