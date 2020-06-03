В ночь на 7 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 250, который возглавит бой за титул чемпионки в полулегком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер. Шоу пройдет без зрителей на арене APEX, которая принадлежит UFC.

Ранний предварительный кард (начало — 01:00 мск, трансляция: UFC Fight Pass):

До 68,0 кг*: Эван Данхэм (США) — Герберт Бернс (Бразилия)

До 93,0 кг: Алонсо Менифилд (США) — Девин Кларк (США)

До 56,7 кг: Жуссиер Формига (Бразилия) — Алекс Перес (США)

* промежуточный вес

Предварительный кард (начало — 03:00 мск, трансляция: UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ):

До 83,9 кг: Чарльз Бирд (США) — Маки Питоло (США)

До 65,8 кг: Коди Стаманн (США) — Брайан Келлехер (США)

До 83,9 кг: Йен Хейниш (США) — Джеральд Мершарт (США)

До 65,8 кг: Алекс Касерес (США) — Чейз Хупер (США)

Основной кард (начало — 05:00 мск, трансляция: UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ):

До 65,8 кг: Шон О`Мэлли (США) — Эдди Вайнлэнд (США).

До 77,1 кг: Нил Магни (США) — Энтони Рокко Мартин (США)

До 61,2 кг: Кори Сэндхаген (США) — Алджамейн Стерлинг (США)

До 61,2 кг: Рафаэль Ассунсао (Бразилия) — Коди Гарбрандт (США)

До 65,8 кг (ж): Аманда Нуньес (Бразилия) — Фелиция Спенсер (Канада)