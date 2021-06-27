Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» предложение рэпера Моргенштерна запретить ММА.

Российский исполнитель заявил, что ММА подает плохой пример детям: «Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю».

«Это же чистейший пиар-ход. Он сейчас понимает, что его концерты могут быть запрещены. Ранее он же вылетел из плейлиста Евро-2020. Даже не знаю, что говорить. ММА — это вид спорта. Хочет запретить, то пусть так и делает. Потом у нас будут дебилы и маргиналы как он! Я думаю, что молодежь даже не заметит это высказывание», — сказал Шлеменко «СЭ».

Шлеменко о деле против Моргенштерна: «Родители его ненавидят за то, что он ведет их детей на погибель»