Шлеменко считает, что Волкову не хватило решительности в бою против Гана

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал поражение Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США).

«Волкову не хватило скорости и решительности. Он слишком много стоял, пятился назад. Люди постоянно пишут, что нужно менять тренера. Глупости, как всегда. Стоит человеку выиграть — он красавец, а про тренера никто не вспомнит. Хотя именно тренер и довел до побед. Стоит проиграть — кто еще виноват? Конечно же тренер. В таких ситуациях всегда интересно, какая же будет замена. Предложений то не поступает», — сказал Шлеменко «СЭ».

Шлеменко также отметил, что Волков не должен останавливаться в работе и отвлекаться на советчиков.

«В карьере Волкова все еще возможно. Если он не остановится в работе, не будет отвлекаться на всяких советчиков, то все у него получится. Лучше бы об стену посоветовали бы убиться. Конечно, все в руках Волкова. Виден же прогресс. Раньше у Александра была проблема с борьбой, он сделал на этом акцент. Естественно, что добавляешь в борьбе — теряешь в ударке. Это поправимо», — добавил Шлеменко.

Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе. 32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.