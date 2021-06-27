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Василевский назвал неожиданным поражение Волкова от Гана

10:35
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Российский средневес Вячеслав Василевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Александра Волкова от француза Сирила Гана в главном поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США).

«Не мог подумать, что Александр проиграет. Я не знал его соперника, даже ни одного боя не видел. Честно сказать, очень неожиданный исход. Не думал, что он проиграет этому парню», — сказал Василевский «СЭ».

Соперники оспаривали статус следующего претендента на титул в тяжелом весе. 32-летний россиянин одержал 33 победы в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего француза девять побед в девяти поединках.

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