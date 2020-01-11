Сергей Харитонов пообещал в скором времени объявить дату следующего боя
Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), пообещал в скором времени объявить дату следующего боя.
— Скоро будет информация по моему следующему бою! Только вперед! — написал Харитонов в Instagram.
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В ноябре прошлого года на Bellator 234 Сергей Харионов уступил британцу Линтону Васселлу, проиграв техническим нокаутом во втором раунде. Всего на счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 8 поражений в ММА.