Сергей Харитонов пообещал в скором времени объявить дату следующего боя

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), пообещал в скором времени объявить дату следующего боя.

— Скоро будет информация по моему следующему бою! Только вперед! — написал Харитонов в Instagram.

В ноябре прошлого года на Bellator 234 Сергей Харионов уступил британцу Линтону Васселлу, проиграв техническим нокаутом во втором раунде. Всего на счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 8 поражений в ММА.