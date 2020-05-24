Сехудо показал видео совместной тренировки Тайсона и Белфорта
20:29
Чемпион легчайшего веса UFC Генри Сехудо опубликовал новую сторис в Instagram. 33-летний американец показал видео совместной тренировки экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона и бывшей звезды UFC Витора Белфорта.
Ранее 53-летний Тайсон заявил о желании вернуться в бокс для участия в выставочных боях.
Тайсон провел последний бой 11 июня 2005 года против ирландца Кевина Макбрайда, где уступил сопернику.
Угадайте, сколько им лет? Совместная тренировка Тайсона и Белфорта pic.twitter.com/Ls4F4iaGLo— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 24, 2020
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