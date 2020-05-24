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Сехудо показал видео совместной тренировки Тайсона и Белфорта

20:29
Майк Тайсон. Фото Reuters
Майк Тайсон. Фото Reuters
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Чемпион легчайшего веса UFC Генри Сехудо опубликовал новую сторис в Instagram. 33-летний американец показал видео совместной тренировки экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона и бывшей звезды UFC Витора Белфорта.

Ранее 53-летний Тайсон заявил о желании вернуться в бокс для участия в выставочных боях.

Тайсон провел последний бой 11 июня 2005 года против ирландца Кевина Макбрайда, где уступил сопернику.

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