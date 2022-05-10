«Слишком много времени прошло». Хабилов объяснил, почему Магомедшарипов не возобновит карьеру

Экс-боец UFC, ныне полусредневес Bellator Рустам Хабилов объяснил, почему Забит Магомедшарипов не возобновит карьеру бойца.

«Я не знаю, каким бизнесом он занимается, но выступать, как мне кажется, он не будет, потому что слишком много времени прошло, — сказал Хабилов в интервью Hustle MMA. — Мне кажется, что у него надо спросить о том, будет ли он выступать или нет. Я лично у него об этом не интересуюсь. Я ему говорю: «Ты сделаешь выбор, а мы тебя поддержим».

Последний поединок Магомедшарипов провел в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве, выиграв единогласным решением судей у американца Келвина Каттара. Всего на счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение.