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Майкл Чендлер о нокауте Тони Фергюсона: «Этот фронт-кик был полной противоположностью тому, что я хотел сделать»

Майкл Чендлер не ожидал, что отправит в нокаут Тони Фергюсона
Давид Хачатрян
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5-й номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) рассказал, что он не ожидал, что фронт-кик, который должен был получиться мидл-киком, отправит в глухой нокаут Тони Фергюсона (23-5).

«Этот фронт-кик был полной противоположностью тому, что я хотел сделать, — сказал Чендлер в интервью Sports Illustrated. — Была неудобная дистанция, и я просто решил ударить ногой по корпусу. Затем я увидел, как он рухнул. Когда я нанес удар, меня стали переполнять эмоции. Я начал делать сальто, после чего обернулся и увидел, что Тони все еще лежит. Тогда я решил подойти к нему и поддержать. Я от всего сердца желаю Тони как можно быстрее восстановиться».

Чендлер победил Фергюсона нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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