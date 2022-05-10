Майкл Чендлер о нокауте Тони Фергюсона: «Этот фронт-кик был полной противоположностью тому, что я хотел сделать»

5-й номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) рассказал, что он не ожидал, что фронт-кик, который должен был получиться мидл-киком, отправит в глухой нокаут Тони Фергюсона (23-5).

«Этот фронт-кик был полной противоположностью тому, что я хотел сделать, — сказал Чендлер в интервью Sports Illustrated. — Была неудобная дистанция, и я просто решил ударить ногой по корпусу. Затем я увидел, как он рухнул. Когда я нанес удар, меня стали переполнять эмоции. Я начал делать сальто, после чего обернулся и увидел, что Тони все еще лежит. Тогда я решил подойти к нему и поддержать. Я от всего сердца желаю Тони как можно быстрее восстановиться».

Чендлер победил Фергюсона нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.