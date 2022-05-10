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Сегодня, 11:04

Брэндон Морено и Кай Кара-Франс подерутся на UFC 277

Брэндон Морено и Кай Кара-Франс подерутся за временный титул
Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе новозеландец Кай Кара-Франс (24-9) встретится с бывшим чемпионом наилегчайшего веса Брэндоном Морено (19-6) 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

Изначально UFC хотели организовать четвертый поединок между действующим чемпионом наилегчайшего веса Дейвисоном Фигередо (21-2) и Морено , однако бразилец все еще восстанавливается после травмы пальца, пишет Хельвани.

Кай Кара-Франс в последнем бою победил россиянина Аскара Аскарова (14-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 27 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, США. Это поражение стало первым в карьере Аскарова.

Морено в последнем бою лишился титула чемпиона, проиграв Фигередо единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47). Бой состоялся на турнире UFC 270 22 января в Анахайме, США.
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