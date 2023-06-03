Рамазан Исмаилов рассказал о потенциальных боях Магомеда Исмаилова

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, рассказал о потенциальных боях Магомеда.

«Камил Гаджиев хочет организовать бой Магомеда с Минеевым по боксу. Какие есть еще предложения? С Лебедевым, Токовым, Тищенко. Не исключаем бой с Майком Перри. Но все это на словах, а конкретики нет. Она будет через месяц-два, но подготовка начинается. Есть ли шансы, что мы увидим поединок по ММА? Все зависит от RCC. Николай Клименко (исполнительный директор лиги) заинтересован в противостоянии с Анатолием Токовым. Если RCC предоставит площадку и договорится со спортсменами, мы за. Только нужно время, чтобы мы знали, в каком направлении двигаться», — приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».