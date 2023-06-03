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Сегодня, 13:30

Бадаев заявил, что Гончаров намерен финишировать Вязигина в реванше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев рассказал о следующих поединках для триумфаторов турнира АСА 158 в Санкт-Петербурге Михаила Мохнаткина и Антона Вязигина.

«Миша Мохнаткин в полуфинале подерется с победителем пары Фаридун Одилов — Эльхан Мусаев. Мохнаткин — талантливый и опытный парень, техничный, чувствительный. За ним интересно наблюдать. Он разносторонний, с хорошим партером и стойкой. Сегодня были моменты, где он пропускал проходы, давал себя переводить у сетки. У Олега Оленичева был настрой переть до конца. Миша был техничнее, а Олег пытался за счет характера выцарапать этот бой. Казалось, ему это удастся, но в итоге сам Миша проявил невероятный характер. Неплохо, но нужно добавлять, учитывая, какие соперники будут дальше и что главный фаворит этого турнира, Муслим Магомедов, находится в другой половине сетки. Женя Гончаров уже сказал, что в этот раз настроен Антона финишировать. Он говорит, что Тони уже не тот. Он и Салимгерей Расулов его нокаутировал, а в бою с Антоном он видел его проходы из Новочеркасска. Так он сказал. Им драться во второй раз, поэтому их настрой не может быть иным. Этот бой, с учетом габаритов Антона и тяжести его удара, не будет для чемпиона простым. Мы планируем провести его 3 ноября вместе со вторым полуфиналом Гран-при в Санкт-Петербурге», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

2 июня на турнире АСА 158 в Санкт-Петербурге Михаил Мохнаткин победил Антона Вязигина единогласным решением судей и вышел в полуфинал Гран-при в полутяжелом весе, где встретится с победителем боя Фаридун Одилов — Эльхан Мусаев. Антон Вязигин победил американца Тони Джонсона единогласным решением судей и в полуфинале Гран-при сразится за чемпионский титул с Евгением Гончаровым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-goncharov-nameren-finishirovat-vyazigana-v-revanshe-255949/
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