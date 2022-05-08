Дана Уайт: «Оливейра получит PPV за этот бой. Получит ли за следующий? Хороший вопрос»

Уайт заявил, что Оливейра получил свою долю с продажи платных трансляций за UFC 274

Президент UFC Дана Уайт уточнил, что Чарльз Оливейра получил свою долю с продажи платных трансляций за UFC 274, несмотря на лишение пояса.

«Бой был таким, каким я ожидал, каким вы ожидали, каким мы все ожидали. Встретились два плохих парня. Оливейра доказал, что он лучший. Хотя пояс стал вакантным, уверен, в глазах всех Оливейра настоящий чемп. Получит ли он PPV за этот турнир? Да. Получит ли PPV за следующий бой? Хороший вопрос. Не знаю, посмотрим», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Оливейра задушил Джастина Гэтжи в 1-м раунде главного события вечера на UFC 274. Несмотря на победу, бразилец не стал чемпионом, пояс остается вакантным из-за проваленного Оливейрой взвешивания.