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Сегодня, 12:30

Шлеменко: «Ислам Махачев не выгоден для UFC»

Шлеменко считает, что UFC не заинтересованы в поединке между Оливейрой и Махачевым
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) считает, что UFC не заинтересованы в поединке между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Исламом Махачевым (22-1) за вакантный титул UFC в легком весе.

«Титул вакантный, поэтому интересно, кто же будет драться за этот титул, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Скорее всего, Оливейра, а второго я даже не знаю. Махачев? Не знаю, сложно сказать. Там все запутанно. Мое мнение, что Ислам не очень выгоден для UFC. Так бы они, наверное, его давно поставили [драться за титул]. Сейчас зреет реванш Оливейры с Майклом Чендлером после такого нокаута. Мне кажется, что этот бой для американского зрителя будет более кассовым. Оливейра — это кто? Американец? Нет, бразилец. Ислам Махачев тоже не американец. Если был бы сейчас чемпион американец, то было бы интересно сделать Россия — Америка. Если поставят Ислама, я буду только рад».

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Александр Шлеменко
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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