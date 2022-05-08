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Дана Уайт: «Хотел бы я сделать бой Чимаева с Нейтом Диазом? Да»

Президент UFC Уайт рассказал об интересе к поединку между Чимаевым и Диазом
Никита Горшенин
Корреспондент
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Президент UFC Дана Уайт в ходе послематчевой пресс-конференции к UFC 274 рассказал об интересе к поединку между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

— На одном подкасте засветилось расписание в вашем кабинете, и там был проставлен боя Хамзата Чимаева с Нейтом Диазом.

— Это был просто вариант. У нас там висят пары бойцов, но не всегда это назначенные пары, часто это просто допускаемые варианты

— Но это бой, который бы вы хотели сделать?

— Да.

— Этот бой был предложен Нейту?

— Я не знаю.

Чимаев 9 апреля победил Гилберта Бернса единогласным решением на UFC 273. Диаз в июне прошлого года уступил единогласным решением Леону Эдвардсу.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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