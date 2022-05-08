Дана Уайт: «Хотел бы я сделать бой Чимаева с Нейтом Диазом? Да»
Президент UFC Уайт рассказал об интересе к поединку между Чимаевым и Диазом
Президент UFC Дана Уайт в ходе послематчевой пресс-конференции к UFC 274 рассказал об интересе к поединку между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.
— На одном подкасте засветилось расписание в вашем кабинете, и там был проставлен боя Хамзата Чимаева с Нейтом Диазом.
— Это был просто вариант. У нас там висят пары бойцов, но не всегда это назначенные пары, часто это просто допускаемые варианты
— Но это бой, который бы вы хотели сделать?
— Да.
— Этот бой был предложен Нейту?
— Я не знаю.
Чимаев 9 апреля победил Гилберта Бернса единогласным решением на UFC 273. Диаз в июне прошлого года уступил единогласным решением Леону Эдвардсу.
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