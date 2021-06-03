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Хасбулаев проведет защиту чемпионского пояса ACA в Краснодаре

16:37

Магомедрасул Хасбулаев проведет первую защиту чемпионского пояса АСА в полулегком весе в рамках турнира АСА 127, сообщает пресс-служба лиги.

Поединок Хасбулаева против Рамазана Кишева станет главным событием мероприятия.

Хасбулаев завоевал чемпионский пояс в марте 2021 года, победив бразильца Фелипе Фроеса на турнире АСА 120. На счету спортсмена 33 победы и 8 поражений в ММА. У Кишева 17 побед и 3 поражения в ММА.

Турнир АСА 127 состоится 28 августа в Краснодаре, мероприятие пройдет на арене «Баскет-Холл».

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